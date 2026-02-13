Accadde oggi | 13 febbraio la redazione del Codice Giustinianeo

Il 13 febbraio 529, la redazione del Codice Giustinianeo entrava in vigore sotto l’imperatore Giustiniano I. Si trattava di un’opera importante, voluta per semplificare e riorganizzare il sistema processuale romano, che all’epoca era troppo lento e complicato. Con questo nuovo codice, l’imperatore cercava di mettere ordine nel diritto, eliminando le norme obsolete e creando un testo più chiaro. L’entrata in vigore segnava un passo decisivo nella storia legale dell’Impero Romano, e rappresentava una grande opera di riforma. Nell’aprile del

Nell’aprile del 529 entrò in vigore il Codex Iustinianus Vetus, Codice Giustinianeo, un ampliamente del Codice Teodosiano. L’imperatore Romano d’Oriente Giustiniano ebbe l’idea di dare un nuovo ordinamento giuridico all’Impero e il 13 febbraio 528, l’anno precedente, emanò la costituzione Haec quae necessario. Con questo testo, l’imperatore manifestava la volontà di dare vita a un riordino del sistema processuale, afflitto da troppe lungaggini, e dispose l’avvio della redazione di un nuovo codice di leggi che includesse i testi dei codici precedenti e in generale tutta la produzione legislativa seguita al Codice Teodosiano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

