Almanacco | Venerdì 13 Febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 13 febbraio, un giorno come tanti, ma con il suo fascino particolare. È il 44° giorno dell’anno, e in Italia molte persone lo associano a superstizioni e storie curiose. Oggi, la giornata prosegue tra impegni quotidiani e qualche curiosità legata alla data. Mancano ancora 321 giorni alla fine dell’anno, ma questo venerdì ha già lasciato il segno con le sue tradizioni e credenze popolari.

Kim Jong-nam, fratello maggiore del presidente della Corea del Nord Kim Jong-un, viene assassinato a Kuala Lumpur: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Venerdì 13 Febbraio è il 44° giorno del calendario gregoriano. Mancano 321 giorni alla fine dell'anno. 1960 – Test nucleari: la Francia testa la sua prima bomba atomica nel Sahara, avviando una serie di 17 esperimenti nel deserto africano conclusasi il 16 febbraio 1966; 1990 – Riunificazione tedesca: alla Conferenza Cieli Aperti di Ottawa viene raggiunto un accordo per un piano in due fasi di riunificazione della Germania 1997 – Lavori di riparazione e di taratura del Telescopio spaziale Hubble vengono iniziati dagli astronauti dello Space Shuttle Discovery.🔗 Leggi su Modenatoday.it

L'Almanacco di oggi

