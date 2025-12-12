13 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 13 dicembre segna il 347º giorno del calendario gregoriano, con 18 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, santi e proverbi, tra cui il celebre proverbio di Santa Lucia, che celebra il giorno più corto dell’anno. Scopri le previsioni dell’oroscopo, curiosità e tradizioni legate a questa giornata.
13 dicembre – 347º giorno del calendario gregoriano. Mancano 18 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.Santi del giorno: Santa Lucia (Vergine e Martire), protettrice di elettricisti, oculisti e ciechi.Etimologia: Lucia: femminile del prenome. Veronasera.it
Sabato 13 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. trevisotoday.it
L’oroscopo di sabato 13 dicembre 2025: Bilancia e Acquario ci tengono all’armonia - Nell’oroscopo di sabato 13 dicembre 2025, i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) arrancano parecchio, Sagittario escluso ... fanpage.it
Oroscopo dal 15 al 21 dicembre: la settimana della rinascita interiore Siamo nel cuore dell’inverno, alle porte del solstizio: la notte è più lunga, ma la luce ricomincia a crescere. È il momento di rallentare, fare spazio e lasciare che la calma diventi la tua for - facebook.com facebook
L'???????????????? ???? ?????????? ?????????? per oggi venerdì 12 dicembre #oroscopo #luciaarena x.com
Almanacco 13 dicembre 2022 martedì accadde oggi Almanacco di oggi 13 dicembre 2022 santo oggi