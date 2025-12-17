Ricercato in Europa per abusi sessuali su una minore arrestato dai carabinieri a Trecate
Un uomo ricercato in Europa dal 2010 per abusi sessuali su una minore è stato arrestato dai carabinieri a Trecate. La fuga dell’individuo, originario della Moldavia, si è protratta per oltre un decennio prima del suo fermo, grazie a un'operazione di polizia coordinata tra le forze italiane e le autorità europee.
Era ricercato in Europa dal 2010 per aver abusato di una minorenne nel suo paese di origine, la Moldavia. É stato arrestato nei giorni scorsi nel novarese, a Trecate.L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri dopo una attività investigativa condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Orrore in una comunità per disabili: abusi sessuali su tre donne costrette a guardare film hard, arrestato un operatore
Leggi anche: Abusi sessuali su tre donne in comunità per disabili: arrestato operatore rumeno
Detenido en Alicante un fugitivo belga buscado por agresión sexual
In Europa un minorenne su quindici vittima di abusi sessuali - Mentre i legislatori dell'Ue discutono sul possibile controllo delle chat private, le associazioni per l'infanzia denunciano i cinque milioni di bambini in Europa che subiscono abusi sessuali online e ... it.euronews.com
Consiglio d’Europa: rapporto “Proteggere i minori dagli abusi sessuali nell’ambito della cerchia di fiducia” - “Proteggere i minori dagli abusi sessuali nell’ambito della cerchia di fiducia: quadri giuridici”: è il titolo del rapporto pubblicato oggi dal Comitato di Lanzarote, cioè il Comitato delle parti ... agensir.it
Ricercato in tutta Europa per omicidio e favoreggiamento immigrazione clandestina, catturato dalla polizia La notizia: https://qds.it/ricercato-tutta-europa-omicidio-catturato-polizia/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.