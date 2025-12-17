Ricercato in Europa per abusi sessuali su una minore arrestato dai carabinieri a Trecate

Un uomo ricercato in Europa dal 2010 per abusi sessuali su una minore è stato arrestato dai carabinieri a Trecate. La fuga dell’individuo, originario della Moldavia, si è protratta per oltre un decennio prima del suo fermo, grazie a un'operazione di polizia coordinata tra le forze italiane e le autorità europee.

