Ricercato in Europa per abusi sessuali su una minore arrestato dai carabinieri a Trecate

Un uomo ricercato in Europa dal 2010 per abusi sessuali su una minore è stato arrestato dai carabinieri a Trecate. La fuga dell’individuo, originario della Moldavia, si è protratta per oltre un decennio prima del suo fermo, grazie a un'operazione di polizia coordinata tra le forze italiane e le autorità europee.

Era ricercato in Europa dal 2010 per aver abusato di una minorenne nel suo paese di origine, la Moldavia. É stato arrestato nei giorni scorsi nel novarese, a Trecate.L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri dopo una attività investigativa condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

