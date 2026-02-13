Abruzzo, Carnevale a rischio: sequestrate oltre 40mila maschere e gadget non conformi per la sicurezza dei bambini. La Guardia di Finanza di Pescara ha fermato un carico di prodotti contraffatti e privi delle certificazioni di sicurezza, destinati ai festeggiamenti carnevaleschi, trovandoli nascosti in un magazzino di Montesilvano. Tra le maschere e i gadget sequestrati, molti presentavano difetti nei materiali e mancanza di etichette di sicurezza, mettendo a rischio la salute dei più piccoli.

Carnevale Sotto Sospetto: Sequestrate Oltre 40mila Maschere e Gadget Non Sicuri in Abruzzo. Un’ampia operazione della Guardia di Finanza ha svelato un allarmante rischio per i bambini in vista del Carnevale: oltre 40.000 articoli, tra costumi, maschere e gadget, sono stati sequestrati in provincia di Teramo a causa della mancanza di requisiti di sicurezza. L’intervento, denominato “Carnevale sicuro 2026”, ha portato alla luce una diffusa non conformità agli standard europei, mettendo a rischio la salute dei più piccoli durante le festività. L’operazione ha un valore commerciale stimato di circa 100.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.

A pochi giorni dall’inizio del Carnevale a Roma, le autorità hanno sequestrato oltre un milione di maschere e trucchi risultati potenzialmente tossici.

