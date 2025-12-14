A9 chiusa di notte tra Como Centro e Chiasso | stop al traffico verso la Svizzera

14 dic 2025

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, l'autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso sarà chiusa al traffico verso la Svizzera. La chiusura, necessaria per lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, comporterà modifiche temporanee alla viabilità, garantendo la sicurezza durante le operazioni.

