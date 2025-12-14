A9 chiusa di notte tra Como Centro e Chiasso | stop al traffico verso la Svizzera

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, l'autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso sarà chiusa al traffico verso la Svizzera. La chiusura, necessaria per lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, comporterà modifiche temporanee alla viabilità, garantendo la sicurezza durante le operazioni.

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre sono previste importanti modifiche alla viabilità sull'autostrada A9 Lainate–Como–Chiasso per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.Chiuso il tratto verso ChiassoDalle 22.00 di mercoledì 17 alle 5.00 di giovedì 18.