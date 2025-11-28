A23 altre due chiusure notturne per lavori nelle gallerie

Ancora lavori di manutenzione delle gallerie sull'A23 Udine-Tarvisio. Nelle notti di lunedì 1 e venerdì 5 dicembre il concessionario autostradale ha annunciato la chiusura del tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine: sarà effettiva tra le 22 e le 6 della mattina dopo. Accesso interdetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A9, da martedì a venerdì serie di chiusure notturne Per consentire lavori di pavimentazione - facebook.com Vai su Facebook

#Lavori | Tangenziale Est Chiusure notturne tratto sopraelevato 21-30 #novembre, Passamonti e Castrense ? San Giovanni, 23:00/6:00 buff.ly/qWZ0TRV 17-29 novembre, Via del Pigneto a Passamonti ?Salaria, 22:00/06:00 buff.ly/ygbepzZ @E Vai su X

A23, altre due chiusure notturne per lavori nelle gallerie - I lavori impediranno di accedere al tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, ai primi di dicembre: ecco quando ... Secondo udinetoday.it

A23 chiusa per cinque notti: tutte le date, orari e deviazioni - Per consentire ispezioni e lavori di manutenzione nelle gallerie, il tratto dell’A23 tra Carnia e Pontebba sarà chiuso in entrambe le direzioni per diverse notti consecutive. Si legge su udinetoday.it