A23 altre due chiusure notturne per lavori nelle gallerie

Udinetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora lavori di manutenzione delle gallerie sull'A23 Udine-Tarvisio. Nelle notti di lunedì 1 e venerdì 5 dicembre il concessionario autostradale ha annunciato la chiusura del tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine: sarà effettiva tra le 22 e le 6 della mattina dopo. Accesso interdetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

