A Roma, gli spazi autogestiti continuano a tenere insieme la città, mentre il dibattito sulla cosiddetta rigenerazione urbana si trascina senza risultati concreti.

Da nord a sud del Paese, la “rigenerazione urbana ” è diventata il tormentone lessicale di amministratori, politici e promotori immobiliari: la declinano come un talismano linguistico, nella convinzione che nominarla equivalga a produrla. A forza di essere usata a sproposito, però, finisce per non significare più nulla. Nel racconto dominante, festival, murales, panchine e rastrelliere per biciclette: tutto viene venduto come rigenerazione. Il termine si è dilatato fino a coprire qualsiasi operazione, purché visibile, fotografabile e comunicabile. Nel frattempo, il significato originario della rigenerazione urbana è sparito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Roma si parla senza senso di rigenerazione urbana: a tenere insieme la città ci pensano gli spazi autogestiti

Approfondimenti su roma parla

Roma si prepara a una manifestazione organizzata da Askatasuna il 28 marzo.

Ultime notizie su roma parla

Argomenti discussi: Storia al femminile, alla Passerini Landi si parla della condizione delle donne anziane nell'antica Roma; Le emozionanti parole di Falcao sulla Roma: Non so se ho cambiato la storia, ma con me..... Poi parla di Gasperini; Scioperano i lavoratori che si occupano del recupero salme a Roma; Roma, Gualtieri lancia la corsa al bis e un'app per parlare con i romani.

Roma, Gasperini: Dovbyk out, Hermoso in dubbio. Si parla troppo di mercatoDopo la caduta contro la Juventus, la Roma deve riconquistarsi il quarto posto: per farlo, servirà battere il Genoa di Daniele De Rossi domani sera allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero ... tuttomercatoweb.com

Disarmat?: al Pigneto a Roma si parla di guerra e pace globale con Ilaria Cucchi e Gianluca PeciolaCarri armati che attraversano l’isola pedonale del Pigneto lasciandosi alle spalle una scia di fuoco e distruzione, soldati armati con fucili di precisione che attraversano in schiera il nuovo ponte ... video.corriere.it

Registrazione della puntata di lun. sera di Roma di Sera. Si parla di Trigoria e del Carnevale dal min. 39'30" al 43"00 e poi dal 45'40" al 53'25". Ci si scusa per l'audio un po' scadente. - facebook.com facebook

Roma, parla la donna aggredita a San Lorenzo: "Sto malissimo, mi hanno ricostruito la faccia". #lariachetira x.com