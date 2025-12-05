Arezzo deve trovare spazi per far esprimere i giovani | anche questa è rigenerazione urbana

Una straordinaria partecipazione di ragazze e ragazzi, di associazioni giovanili. Il tavolo che si è tenuto alla Casa delle Energie ha messo a fuoco tante buone pratiche, ma anche tante sfide ancora da affrontare per dare spazi fisici e non solo, per l'espressione della creatività dei giovani che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

