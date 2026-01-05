Allerta meteo a Roma Gualtieri firma l’ordinanza | Chiusi parchi e cimiteri per l’Epifania Temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina – I video
L’amministrazione di Roma ha emesso un’ordinanza per l’Epifania, chiudendo parchi e cimiteri a causa dell’allerta meteo arancione prevista per martedì 6 gennaio. Temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina sono le principali criticità previste. La decisione mira a garantire la sicurezza dei cittadini in un contesto di maltempo intenso, con aggiornamenti costanti e attenzione alle condizioni meteorologiche.
Allerta arancione domani, martedì 6 gennaio, sull’intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini: accesso vietato a parchi e ville storiche; divieto di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico; interdette le aree sotto carichi sospesi o alberi; chiusura dei cimiteri salvo esigenze urgenti. Tra le raccomandazioni evitare sottopassi, zone allagabili e seminterrati; non sostare a lungo su balconi; prestare attenzione alla guida e alle zone costiere. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Meteo, freddo polare al Nord. Sarà un'Epifania con temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina
Leggi anche: Allerta vento su Roma. «Chiusi parchi, cimiteri e strade a rischio». Ecco l'ordinanza del sindaco
Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Allerta arancione domani, 6 gennaio, sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. ansa.it
Maltempo a Roma, ordinanza del sindaco Gualtieri per il 6 gennaio - A causa delle forti piogge previste sulla Capitale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato un’ordinanza valida per la giornata di lunedì 6 gennaio e fino alla cessazione dell’allerta meteo. laziopress.it
Meteo, allerta arancione a Roma: per l’Epifania chiusi parchi e cimiteri. Evitare sottopassi e non sostare a lungo su balconi - Allerta arancione per maltempo intenso domani, 6 gennaio, su tutto il territorio di Roma Capitale. blitzquotidiano.it
Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza: "Evitare balconi, sottopassi e zone a rischio". #ANSA x.com
È stata emanata dalla Protezione Civile una nuova allerta meteo per l’Epifania, martedì 6 gennaio 2026, in diverse regioni: ecco quelle a rischio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.