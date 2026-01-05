Allerta meteo a Roma Gualtieri firma l’ordinanza | Chiusi parchi e cimiteri per l’Epifania Temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina – I video

L’amministrazione di Roma ha emesso un’ordinanza per l’Epifania, chiudendo parchi e cimiteri a causa dell’allerta meteo arancione prevista per martedì 6 gennaio. Temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina sono le principali criticità previste. La decisione mira a garantire la sicurezza dei cittadini in un contesto di maltempo intenso, con aggiornamenti costanti e attenzione alle condizioni meteorologiche.

Maltempo a Roma, ordinanza del sindaco Gualtieri per il 6 gennaio - A causa delle forti piogge previste sulla Capitale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato un’ordinanza valida per la giornata di lunedì 6 gennaio e fino alla cessazione dell’allerta meteo. laziopress.it

Meteo, allerta arancione a Roma: per l’Epifania chiusi parchi e cimiteri. Evitare sottopassi e non sostare a lungo su balconi - Allerta arancione per maltempo intenso domani, 6 gennaio, su tutto il territorio di Roma Capitale. blitzquotidiano.it

Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza: "Evitare balconi, sottopassi e zone a rischio". #ANSA x.com

È stata emanata dalla Protezione Civile una nuova allerta meteo per l’Epifania, martedì 6 gennaio 2026, in diverse regioni: ecco quelle a rischio - facebook.com facebook

