La madre di Patrizia Nettis, la giornalista di 41 anni trovata senza vita, si presenta questa sera a Quarto Grado per raccontare il dolore e le domande ancora senza risposta. La donna, visibilmente scossa, si confronta con i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, cercando di capire cosa possa aver portato alla tragedia. La scena si svolge in un momento di grande attesa, mentre i telespettatori seguono con attenzione ogni dettaglio sulla vicenda.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 13 febbraio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera, in onda alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 13 febbraio 2026. Al centro del programma Garlasco: si cerca di capire su quali elementi presenti nel pc di Chiara Poggi si stanno concentrando le analisi della Procura. Si torna a parlare anche di Pierina Paganelli: Manuela Bianchi ha accusato il suo ex amante Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per l’omicidio della donna. Ma la sua credibilità potrebbe essere messa in dubbio dalla testimonianza di un’amica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Quarto Grado la madre di Patrizia Nettis, la giornalista trovata morta a 41 anni

La Procura di Brindisi sta analizzando le chat di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nella sua casa.

Sono state riaperte le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista di Fasano trovata morta nella sua casa lo scorso giugno.

"Io sono tranquillo. Credevano di aver preso l'assassino, ma erano fuori pista." Queste le parole dello sceriffo, amico di Daniela Ruggi, a #Quartogrado - facebook.com facebook