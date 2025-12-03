sabato 13 dicembre la presentazione del nuovo libro di aldo cazzullo francesco il primo italiano

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre alle ore 11:30, nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco, si terrà la presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo “Francesco. Il primo italiano”, evento organizzato dal Rotary Club Valdarno e la Direzione regionale Musei nazionali Toscana con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Un incontro di grande significato che anticipa le celebrazioni che il prossimo anno ricorderanno gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Cazzullo, dopo il grande successo del volume dedicato alla Bibbia, torna a raccontare una figura cardine della storia italiana e universale, proponendo un viaggio approfondito nella vita del santo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare l’identità del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

