Sabato 13 dicembre la presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo Francesco Il primo italiano
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre alle ore 11:30, nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco, si terrà la presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo “Francesco. Il primo italiano”, evento organizzato dal Rotary Club Valdarno e la Direzione regionale Musei nazionali Toscana con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Un incontro di grande significato che anticipa le celebrazioni che il prossimo anno ricorderanno gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Cazzullo, dopo il grande successo del volume dedicato alla Bibbia, torna a raccontare una figura cardine della storia italiana e universale, proponendo un viaggio approfondito nella vita del santo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare l’identità del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ecco chi sarà con noi alla 12ª Rassegna Regionale del Folklore di Belvì, sabato 6 dicembre! Cristiano Del Rio creator seguitissimo per i suoi reel divertenti, arriva con un live show tutto da ridere. In questo video invita tutti a #Belvì: non potete mancare! #s - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Biblioteca 13 e 14 dicembre. Iniziative a partire dal 6 dicembre - Maestri: una programmazione tutta da scoprire con: Incontri con l’autore, Reading, Intrattenimenti per ogni fascia d’età, Mercatini, Laboratori ... Lo riporta padovanews.it
“Artisti in Corsia”: la solidarietà va in scena sabato 13 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro - All’Ottava edizione ospiti di rilievo (Calabrese, Cardamone e Repice tra gli altri) e spettacolo assicurato. Come scrive catanzaroinforma.it
Solidarietà: Firenze, il 13 dicembre il convegno “All’origine della gratuità” - Le testimonianze chi pensa all'altro senza chiedere nulla in cambio, di chi ogni giorno è impegnato a dare aiuto a coloro che ne hanno bisogno. Secondo agensir.it
“Artisti in corsia”: domani la presentazione alla stampa. Novità e nuovo format per l’evento del 13 dicembre - Un appuntamento atteso, che anticipa la serata solidale in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 20. Riporta catanzaroinforma.it
Merate Musica Kids torna sabato 13 dicembre - Merate Musica Kids, la rassegna per bambini e famiglie della “San Francesco”, torna in Auditorium Spezzaferri con un ... Si legge su merateonline.it
A Faenza, l’Istituto “Oriani” raddoppia l’Open Day: 22 novembre e 13 dicembre - A Faenza, l'Istituto "Oriani" raddoppia l'Open Day, con due appuntamenti per l'orientamento: il 22 novembre e il 13 dicembre. Si legge su ravennanotizie.it