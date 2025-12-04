Francesco Il primo italiano Cazzullo presenta l’ultimo libro nella sua Alba
Ospite “di casa” al “Villaggio Narrante” della “Fondazione Mirafiore”, Aldo Cazzullo presenta il suo ultimo libro dedicato al “Poverello di Assisi” Sabato 6 dicembre, ore 18,30 Serralunga d’Alba (Cuneo) Appuntamento tradizionale, nell’ambito dei “Laboratori di Resistenza Permanente”promossi dalla “Fondazione Mirafiore” di Serralunga d’Alba, quello con Aldo Cazzullo, giornalista (origini albesi), scrittore, saggista nonché autore teatrale che, sabato prossimo 6 dicembre presenterà, alle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Aldo Cazzullo Francesco il Primo italiano. Un po di anni fa feci il cammino di San Francesco,da La Verna ad Assisi. Ho assaporato e visto cose che mi han toccato,facendo migliorare la mia persona. Questo autore per me è molto intelligente,e quando ho visto
Laboratori di Resistenza Permanente a Serralunga d'Alba, Cazzullo racconta San Francesco d'Assisi - Il 20 dicembre anche Patrizia Balbo con "Un viaggio nello zodiaco del 2026" ... Lo riporta targatocn.it
Sabato 13 dicembre la presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo “Francesco. Il primo italiano” - L’iniziativa promossa dal Rotary Club Valdarno con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Diocesi di Arezzo- Secondo msn.com
Arriva Aldo Cazzullo. San Francesco in Basilica - Sabato 13 dicembre alle 11:30, nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco, si terrà la presentazione del nuovo ... Riporta msn.com
Aldo Cazzullo presenta il libro "Francesco. Il Primo Italiano": "Se c'è una regione dove la storia di Francesco è l'Umbria" - 00 su iniziativa del Comune e della Caritas diocesana, a cui andrà interamente l'incasso della serata ... Secondo corrieredellumbria.it
Aldo Cazzullo racconta la modernità di San Francesco d'Assisi al BPER Forum di Modena - Quasi 800 anni fa la sua morte, ma la sua vita e il suo insegnamento sono ancora di grandissima attualità. Si legge su modenatoday.it
Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano san Francesco ad Assisi - In vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco, che si terranno nel 2026, la Basilica di San Francesco in Assisi ospiterà un evento speciale dedicato alla figura del ... Riporta msn.com