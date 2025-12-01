Chi vince il Mondiale di Formula 1 tra Max Verstappen Lando Norris e Oscar Piastri?

Lando Norris in Qatar ha sprecato il primo match point per diventare campione del Mondo e adesso il Mondiale di Formula 1 si deciderà nell'ultima gara, domenica prossima ad Abu Dhabi. La vittoria di Max Verstappen a Losail ha permesso all'olandese di ridurre a soli 12 punti il distacco in classifica dal leader del campionato, solo quarto al traguardo (408 punti contro 396), mentre Oscar Piastri (secondo in Qatar) è sceso in terza posizione a -16 dal compagno di squadra della McLaren (392 punti). Si deciderà tutto all'ultima gara, con una classifica cortissima e la particolarità che tutti e tre i piloti ancora in corsa hanno vinto lo stesso numero di gare, sette. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

