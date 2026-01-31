La foc’ra di Grottaglie San Ciro

La notte a Grottaglie è stata animata dalla tradizionale foc’ra di San Ciro. Centinaia di persone si sono radunate nel cuore della città per assistere all’accensione del grande cono di fascine di legna, alto circa quindici metri. Questa celebrazione, che risale alle antiche tradizioni contadine, continua a richiamare molti cittadini ogni anno, mantenendo vivo un rito che unisce comunità e passato.

Nella notte il fuoco ha celebrato San Ciro a a Grottaglie, secondo la tradizione. La foc'ra, cono alto una quindicina di metri e fatto di fascine di legna, è stata accesa ieri sera con migliaia di persone che hanno assistito a questo rito che risale alle tradizioni contadine. (immagine: tratta da video diffuso da Carmen Carpentiere)

Grottaglie si appresta a ospitare una Foc'ra di San Ciro, un evento tradizionale di grande importanza per la comunità locale.

Ciro Capuano, ex calciatore e dirigente sportivo, ha fatto ritorno allo stadio San Ciro di Portici.

Foc'ra di San Ciro 2026 #Grottaglie

