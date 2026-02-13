A dieci mesi dalla morte della grande accusatrice di Epstein Virginia Giuffre una nuova mail supporta le sue dichiarazioni

Virginia Giuffre si è tolta la vita dieci mesi fa, e ora una nuova email pubblicata da CBS riaccende le accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor, coinvolto nello scandalo Epstein. La mail, inviata poco prima del suo decesso, conferma dettagli che Giuffre aveva sempre sostenuto, alimentando le indagini sulla sua relazione con il principe.

Dieci mesi dopo la morte per suicidio di una delle prime vittime di Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, una nuova email pubblicata sul sito della rete statunitense Cbs getta di nuovo nel mirino uno dei protagonisti dello scandalo Epstein: Andrew Mountbatten-Windsor. (Fonte: Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York). Benché rimosso da tutti i suoi incarichi, la reputazione del fratello di Re Carlo III sembra compromessa per sempre. La mail pubblicata da Cbs. Questa mail sembra supportare quanto dichiarato da una delle prime vittime di Epstein. La Giuffre disse di aver incontrato il principe Andrea, come dimostrerebbe anche una fotografia già diffusa dalla BBC il giorno in cui la donna fu trovata senza vita e adesso nuovamente pubblicata dalla Cbs insieme allo screenshot di una mail.