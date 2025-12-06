Virginia Giuffre la ghost writer | So chi è il premier che l' ha stuprata sul jet di Epstein

"So chi è l'anonimo primo ministro che violentò Giuffre sul jet privato di  Jeffrey Epstein ": a fare questa rivelazione in un'intervista a  Repubblica è Amy Wallace,  giornalista e autrice di "Nobody's Girl", in cui fa la ghost writer proprio di Virginia Giuffre. In ogni caso, ha detto che non farà il nome di questa persona e a tal proposito ha spiegato: "Bisogna sempre valutare i rischi di certe rivelazioni. Virginia aveva già subito minacce di morte, le erano entrati in casa e ci sono i suoi figli da proteggere. Perciò Giuffre aveva deciso di non rivelarli". Parlando degli "Epstein files"  che il presidente americano Donald Trump ha annunciato di pubblicare, la Wallace ha detto che "potrebbero esserci molti altri nomi lì dentro, anche di altre ragazze che hanno denunciato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Virginia Giuffre, la ghost writer: "So chi è il premier che l'ha stuprata sul jet di Epstein"

