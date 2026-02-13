A che ora il salto con gli sci domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 14 febbraio italiani in gara streaming

Il salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 torna in tv sabato 14 febbraio alle 18, con gli italiani in gara nel programma principale, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi sul grande trampolino per conquistare le medaglie.

Quattro giorni dopo lo svolgimento della gara a squadre miste sul piccolo, si torna a fare sul serio per il salto con gli sci sabato 14 febbraio (dalle ore 18.45) con l’assegnazione del titolo individuale maschile su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati sul Large Hill di Predazzo per una gara che si annuncia oltremodo interessante e spettacolare, anche perché forse meno scontata rispetto alla vigilia delle Olimpiadi. Il punto di riferimento resta il campione mondiale di volo Domen Prevc, dominatore della stagione di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, ma l’impianto della Val di Fiemme (e soprattutto le condizioni serali di vento alle spalle) non esalta del tutto le sue caratteristiche rendendo tutto sommato aperta la corsa alla medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si disputa il secondo salto con gli sci.

