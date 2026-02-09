A che ora il salto con gli sci domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 10 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle 18.45 andrà in scena l’ultimo salto con gli sci sui trampolini piccoli a Milano Cortina 2026. La gara si svolge in diretta in televisione e online, con gli italiani pronti a scendere in pista. È l’ultima prova di questa disciplina alle Olimpiadi, e molti tifosi sono già davanti agli schermi per non perdere nemmeno un minuto.

Domani, martedì 10 febbraio (dalle ore 18.45), andrà in scena l'ultimo evento su trampolino piccolo di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Normal Hill HS107 di Predazzo ospiterà infatti la gara a squadre miste, assegnando il terzo titolo della rassegna a cinque cerchi dopo le due competizioni individuali. Si profila all'orizzonte una battaglia piuttosto accesa per le medaglie tra cinque delle sei superpotenze della disciplina: Norvegia, Slovenia, Germania, Austria e Giappone. Tagliata fuori sulla carta la Polonia, troppo debole nel settore femminile rispetto agli altri Paesi di vertice.

