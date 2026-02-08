A che ora il salto con gli sci domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 9 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si disputa il secondo salto con gli sci. Dopo una giornata dedicata agli allenamenti, gli atleti scenderanno in pista per conquistare le medaglie in una gara che si svolgerà nel pomeriggio. Sono in corsa anche alcuni italiani, pronti a dare il massimo. La gara sarà trasmessa in diretta in tv e disponibile anche in streaming.

Dopo una giornata riservata esclusivamente agli allenamenti, domani andrà in scena il secondo evento di salto con gli sci con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 9 febbraio si terrà infatti la gara individuale maschile sul trampolino piccolo di Predazzo, che ha già ospitato ieri sera la competizione femminile vinta a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem davanti alla grande favorita Nika Prevc. Vedremo se la Slovenia riuscirà a voltare pagina dopo questa cocente delusione, puntando tutto su Domen Prevc (dominatore della stagione tra Coppa del Mondo e Tournée dei 4 Trampolini) oltre a Timi Zajc e Anze Lanisek.

