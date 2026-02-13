Alle ore 10.00 di domani, il curling femminile italiano sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con le azzurre di Stefania Constantini pronte a scendere in campo per il terzo e quarto match del Round Robin.

Un solo obiettivo: ritornare in carreggiata, nel più breve tempo possibile. Domani, sabato 14 febbraio, tornerà sul ghiaccio la Nazionale italiana di curling femminile guidata da Stefania Constantini per affrontare il terzo ed il quarto match valido per il Round Robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Due partite, due impegni non semplici. Alle 9:05 infatti le azzurr e si presenteranno al cospetto della Cina, mentre in contemporanea si svolgeranno Gran Bretagna-Canada e Svizzera Giappone. Poi alle 14.05 è prevista un segmento maschile, dove si fronteggeranno Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada e Germania-USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming

#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: A che ora parte Goggia? E Brignone? La startlist del SuperG; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, italiani in gara, streaming; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming.

A che ora il pattinaggio di figura stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma danza libera e streamingOggi, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno per la seconda volta le medaglie all'Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospita in questi giorni le ... oasport.it

Quando finisce oggi il calciomercato invernale in Italia, a che ora si chiudono le trattativeIl calciomercato invernale in Serie A è iniziato il 2 gennaio e si chiuderà dopo praticamente un mese, alle ore 20 del 2 febbraio: tutto quello che c'è ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com

Forse abbiamo guardato troppe Olimpiadi invernali #totauto #olimpiadiinvernali #curling - facebook.com facebook