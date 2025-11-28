Aids a Livorno 21 diagnosi di Hiv nel 2025 | Numeri in calo ma l' infezione continua a essere un problema

In media due al mese, 21 (per ora) nel corso nel 2025. Sono questi i numeri delle nuove diagnosi di Hiv registrate dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Livorno, diretto dal primario Spartaco Sani. Il profilo più frequente riguarda uomini (16 casi), con un'età di circa 45 anni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Aids, a Livorno 21 diagnosi di Hiv nel 2025: "Numeri in calo, ma l'infezione continua a essere un problema"

