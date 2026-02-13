A Bari piovono condanne Ora sciogliere Casapound

A Bari, questa mattina, il tribunale ha condannato dodici persone coinvolte nell’aggressione avvenuta il 21 settembre 2018 durante un corteo contro la visita dell’allora ministro Matteo Salvini. La violenza, che si è verificata nel centro della città, ha portato a un vero e proprio terremoto giudiziario. Ora, molti chiedono di sciogliere Casapound, accusata di aver avuto un ruolo nell’episodio. La vicenda ha acceso il dibattito sulla presenza di gruppi estremisti e sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

Il caso Storica sentenza per un'aggressione del 2018: «Ricostituzione del partito fascista». Ogni volta che è stata applicata la legge Scelba, il governo è poi intervenuto Il caso Storica sentenza per un'aggressione del 2018: «Ricostituzione del partito fascista». Ogni volta che è stata applicata la legge Scelba, il governo è poi intervenuto L'aggressione al termine di un corteo del 21 settembre 2018 contro la visita dell'allora ministro degli interni Matteo Salvini a Bari ha portato a dodici condanne ad altrettanti esponenti di Casapound. La sentenza emessa dalla prima sezione penale del tribunale del capoluogo pugliese ha stabilito una pena di un anno e mezzo per cinque imputati di ricostituzione del disciolto partito fascista ai sensi della legge Scelba e di due anni e mezzo per i sette accusati anche di lesioni, con privazione dei diritti politici per cinque anni e diverse migliaia di euro di risarcimento da versare alle vittime e alle parti civili: l'Anpi, Claudio Riccio di Sinistra italiana, l'ex europarlamentare del Prc Eleonora Forenza, il suo assistente Giacomo Petrelli, il Comune di Bari e la Regione Puglia.

