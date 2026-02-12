casapound 12 condanne a bari per riorganizzazione del partito fascista

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver riorganizzato il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni fasciste. Le condanne prevedono la privazione dei diritti politici per cinque anni. La sentenza arriva dopo un lungo procedimento giudiziario che ha portato alla luce attività considerate illegali secondo la legge Scelba del 1952.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista – previsti dalla legge Scelba del 1952 – con la privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette di loro stati condannati anche per lesioni. Ai primi cinque è stata inflitta la pena di un anno e sei mesi di reclusione, due anni e sei mesi invece agli altri sette. Altri cinque imputati, invece, sono stati assolti. Il processo riguardava l’ aggressione del 21 settembre 2018, nel quartiere Libertà di Bari, ai danni di alcuni manifestanti antifascisti, di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In un processo che ha attirato l’attenzione, i partecipanti sono stati condannati per manifestazione fascista e contestazione, mentre sono stati assolti dall’accusa di incitamento alla discriminazione o alla violenza razziale secondo la legge Mancino.

