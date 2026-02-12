CasaPound 12 condanne a Bari per riorganizzazione partito fascista

Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per aver tentato di riorganizzare il partito fascista e aver partecipato a manifestazioni di stampo fascista. Le condanne arrivano dopo un procedimento giudiziario che ha fatto luce sulle attività di alcuni membri del movimento. La sentenza mette in evidenza come le autorità continuino a monitorare e perseguire comportamenti che richiamano ideologie fasciste in Italia.

Dodici militanti di CasaPound condannati a Bari per ricostituzione del partito fascista e manifestazioni fasciste. Si è concluso così il processo di primo grado per l'aggressione ai danni di alcuni manifestanti di sinistra avvenuta nel quartiere Libertà di Bari il 21 settembre 2018, al termine di un corteo organizzato per protestare contro un comizio di Matteo Salvini in città. Gli imputati, 12 condannati e 5 assolti, sono tutti esponenti di Casapound. Tra le quattro vittime dell'aggressione un assistente dell'allora eurodeputata di Rifondazione comunista Eleonora Forenza e l'esponente di Sinistra italiana Claudio Riccio.

