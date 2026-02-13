Un uomo di 75 anni di Genova, che viveva in condizioni difficili, ha scoperto di poter ricevere 106 mila euro di arretrati dalla pensione. La scoperta è arrivata dopo aver controllato i propri documenti, rivelando che da anni percepiva solo una pensione di circa 1.400 euro al mese. Questa situazione ha messo in luce come molte persone anziane possano ignorare i propri diritti e sottovalutare le somme che potrebbero ricevere dall’Inps. Ora, l’uomo sta cercando di capire come procedere per ottenere quanto gli spetta e migliorare la propria condizione economica.

Un uomo di 75 anni residente a Genova, che viveva in condizioni di indigenza, ha scoperto di aver diritto a 106mila euro di arretrati pensionistici. Si era recato al Patronato Inca della Cgil per capire se avesse diritto alla pensione sociale, vista l’età avanzata. Le addette hanno però scoperto che aveva maturato una pensione da 1.400 euro e 106mila euro di arretrati. Casi come questo non sono rari come si possa pensare. I dati Istat mostrano che in Italia il 24% delle persone tra i 50 e i 75 anni non lavora e non ha una pensione. È possibile che alcune di queste persone abbiano diritto a un trattamento previdenziale, magari maturato da anni, ma per scarsa conoscenza del sistema previdenziale non l’hanno mai riscattata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - A 75 anni scopre una ricca pensione, 1.400 euro al mese: come verificare gli arretrati Inps

Approfondimenti su inps anni

Un uomo di 75 anni si è scoperto solo recentemente di poter ricevere la pensione.

Un uomo di 75 anni si è presentato questa mattina al Patronato Inca Cgil di Via Milano.

Ultime notizie su inps anni

Argomenti discussi: A 75 anni scopre di avere diritto alla pensione e incassa 106 mila euro di arretrati; E' povero e non sa di avere la pensione, la scoperta e la 'super sorpresa': quanto gli spetta; Scopre di avere diritto alla pensione a 75 anni: ecco quanto incassa; Scopre di aver diritto alla pensione a 75 anni: 106mila euro arretrati - POP.

Povero scopre a 75 anni di avere la pensione: gli versano 106mila euro di arretratiNon sapeva di aver diritto alla pensione, non aveva mai incassato l'assegno. Ora, recupera ben 106mila euro di arretrati e una pensione mensile ... msn.com

A 75 anni scopre di avere diritto alla pensione e incassa 106 mila euro di arretratiUn uomo genovese che viveva grazie all’assegno di inclusione scopre di avere diritto alla pensione di vecchiaia. Con l’assistenza del Patronato ottiene un assegno mensile da 1.400 euro e circa 106 mil ... msn.com

Pensioni, requisiti e vie di uscita, dalla soglia dei 67 anni alla pensione anticipata ordinaria, fino ad Ape sociale e lavori usuranti: la guida completa alle regole Inps https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/pensioni-2026-requisiti-inps/ - facebook.com facebook