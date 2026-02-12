Senza reddito a 75 anni ma navigava | ottiene 1400 euro di pensione e 106mila di arretrati

Un uomo di 75 anni si è presentato questa mattina al Patronato Inca Cgil di Via Milano. Da anni senza reddito, ha scoperto di ricevere una pensione di circa 1.400 euro e di aver accumulato 106 mila euro di arretrati. La sua richiesta nasceva dal desiderio di capire se, con l’età avanzata, avesse diritto a una pensione più consistente.

Grazie al libretto di navigazione è stato possibile recuperare crediti contributivi che sembravano persi e accedere alla pensione di vecchiaia Recuperando il suo estratto conto contributivo, le operatrici hanno notato che, tra le altre occupazioni svolte in una vita, l'uomo era anche andato per mare ed era titolare di una contribuzione marinara. Dopo aver cercato e trovato il suo libretto di navigazione, è stato possibile recuperare periodi di contribuzione che si pensavano persi. Il ricalcolo ha permesso così all’uomo di ottenere una pensione di vecchiaia di 1.400 euro mensili e un arretrato di circa 106 mila euro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

