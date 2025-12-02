Milano nel caos baby gang rapinano un coetaneo e lo minacciano con una bottiglia rotta | hanno tra i 16 e i 18 anni

Tra sabato e domenica, le forze dell'ordine di Milano hanno fermato 9 ragazzini, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, accusati di furto e minacce. Un evento inquietante che sottolinea la gravità della situazione legata alla sicurezza nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano nel caos baby gang, rapinano un coetaneo e lo minacciano con una bottiglia rotta: hanno tra i 16 e i 18 anni

