60.000 anni fa i nostri antenati stavano già usando frecce avvelenate

Sessantamila anni fa, i primi esseri umani dell’Africa meridionale non solo avevano inventato l’arco e la freccia, ma conoscevano anche i segreti della chimica naturale per rendere più efficaci le loro armi. Recenti analisi chimiche hanno rivelato tracce di gifbol (Boophone disticha) su punte di freccia di quarzo recuperate in Sudafrica, segnando la prima prova diretta di frecce avvelenate nella storia umana. Una collaborazione internazionale tra Sudafrica e Svezia ha esaminato le punte di freccia di 60.000 anni provenienti dal sito di Umhlatuzana Rock Shelter in KwaZulu-Natal. I test hanno individuato due alcaloidi altamente tossici, bufanidrina ed epibufanisina, composti presenti nella pianta gifbol, conosciuta da secoli dai cacciatori tradizionali locali. 🔗 Leggi su Billipop.com

