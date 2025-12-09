Giugliano il tema di un giovane studente sul femminicidio commuove docenti e dirigente | Le parole sono frecce avvelenate
Un tema capace di toccare le corde più profonde, di raccontare con sorprendente maturità un fenomeno drammatico che attraversa il Paese. È quello scritto da Manasse Luciano, alunno della classe 2ª G della scuola secondaria di primo grado dell’IC Rita Levi Montalcini di Giugliano in Campania, guidato nel lavoro dall’insegnante prof.ssa Anna Galluccio. Giugliano, il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Incontro sul tema della legalità al Quinto Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano
Un momento di grande partecipazione per le alunne e gli alunni della scuola media Cante, protagonisti dell’evento culturale promosso dalla Chiesa di San Nicola di Giugliano sul tema “Ravviva il dono di Dio che è in te”. Alla presenza della preside e delle aut - facebook.com Vai su Facebook
