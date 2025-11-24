La storia del primo bacio scambiato dai nostri antenati primati già 20 milioni di anni fa

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bacio potrebbe avere origini evolutive antichissime: uno studio suggerisce che i nostri antenati primati si baciavano già 20 milioni di anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

