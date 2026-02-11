Tmobile lancia traduzione in tempo reale con intelligenza artificiale sulla rete 5g

T-Mobile ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di traduzione in tempo reale per i propri clienti. Grazie all'intelligenza artificiale e alla rete 5G, ora è possibile comunicare facilmente con persone che parlano lingue diverse. La funzione funziona direttamente sulla rete, senza dover scaricare app esterne. T-Mobile punta così a migliorare le comunicazioni e rendere più semplice il dialogo tra persone di diverse nazionalità.

una novità nel panorama delle comunicazioni globali: t-mobile presenta un servizio di traduzione linguistica basato su intelligenza artificiale che opera direttamente sulla rete. la funzione, integrata nell'infrastruttura 5g avanzata, consente di interpretare conversazioni in tempo reale senza richiedere applicazioni o dispositivi dedicati, eliminando barriere linguistiche su larga scala. traslazione linguistica ai in tempo reale sulla rete di t-mobile. la soluzione si sviluppa all'interno della rete e non dipende da strumenti esterni. grazie a un agente AI ospitato direttamente nell'infrastruttura di rete, le conversazioni possono essere interpretate in più di 50 lingue durante la chiamata.

