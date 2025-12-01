Intelligenza artificiale e scuola | strumenti e applicazioni per la didattica quotidiana

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contenuto a cura del Prof. Emiliano Barbuto L’Intelligenza Artificiale è quell’area dell’informatica che crea sistemi capaci di svolgere compiti tipicamente umani. Una particolare tipologia è quella generativa in grado di produrre nuovi contenuti simili a quelli umani, come testi, immagini, musica, videoclip. Tra i modelli di Intelligenza Artificiale Generativa, riconosciamo il Large Language Model (LLM) . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

