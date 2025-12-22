Svanito dopo la cena tra amici | trovato dentro un canale Mistero sulla morte del 16enne

Non fa rientro a casa, viene trovato annegato. Dario Cipullo, 16 anni, rugbista, è stato ripescato ieri mattina dai vigili del fuoco nel canale Cavour, ad Agognate, a pochi chilometri dal casello Novara Ovest dell’A4. Ovvero a sei chilometri dal punto in cui viene lasciato dal padre della sua ragazza al termine di una festa a casa di un compagno di squadra, in zona stazione. Una tragica fatalità o c’è dell’altro sul drammatico epilogo di una serata prenatalizia finita in tragedia? Un giorno di ricerche, poi la macabra scoperta. A lanciare l’allarme i genitori di Dario quando si rendono conto che il ragazzo non è rincasato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

