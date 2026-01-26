Nùma Cose Strane | la soglia dei trent’anni tra bollette multe e voglia di libertà

Nùma torna con il nuovo singolo “Cose Strane”, disponibile in radio dal 23 gennaio. Un brano che esplora i sentimenti e le sfide di chi si avvicina ai trent’anni, tra responsabilità quotidiane e il desiderio di libertà. Una riflessione sincera e diretta, accompagnata da sonorità che catturano l’attenzione senza eccessi, perfetta per chi cerca un ascolto autentico e immediato.

"Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte": con questo saluto che sembra già una piccola dichiarazione d'intenti, Nùma presenta il suo nuovo singolo "Cose Strane", in radio dal 23 gennaio. Un brano che fotografa un passaggio preciso, riconoscibile da chiunque: quel momento in cui ti accorgi che l'età adulta non arriva con un colpo di scena, ma con una serie di dettagli quotidiani. Piccoli, ripetitivi. e proprio per questo spiazzanti. Quando l'età adulta ti arriva in casa: bollette e responsabilità. La prima vera "cosa strana" che ti fa pensare "ok, sono grande" spesso non è un evento epocale. È una bolletta.

