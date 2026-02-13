17enne di Ragusa collocato in comunità così ha rubato 20mila euro con il trucco del finto militare

Un 17enne di Ragusa, arrestato per aver rubato oltre 20.000 euro a un’anziana fingendosi un militare, è stato successivamente collocato in comunità. Il ragazzo aveva usato il trucco del finto carabiniere per convincere la vittima a consegnargli i soldi, una truffa scoperta dopo alcune indagini della polizia locale.

È stato disposto il collocamento in comunità per un 17enne di Ragusa, ritenuto responsabile di truffa ai danni di un’anziana. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania su richiesta della Procura minorile etnea, è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane avrebbe messo in atto la nota truffa del “finto carabiniere” nel marzo 2025, riuscendo a sottrarre alla vittima una somma superiore a 20.000 Euro tra denaro e oggetti in oro. La misura cautelare e le indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare del collocamento in comunità è stata adottata nei confronti del 17enne residente a Ragusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

