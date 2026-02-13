Truffa del finto carabiniere a Ragusa il falso militare era un 17enne

Ragusa, un minore di 17 anni è stato arrestato per aver messo in atto la truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana, sfruttando il suo ruolo di falso militare per ottenere soldi e informazioni personali. La vicenda ha attirato l’attenzione perché il ragazzo si presentava come un ufficiale delle forze dell’ordine, ma si trattava di un espediente ben studiato per ingannare le vittime. La polizia ha scoperto che l’adolescente agiva con un complice, e questa volta è stato lui a subire le conseguenze. È stato quindi portato in una comunità educativa mentre pro

Ragusa, un Minorenne Arrestato per Truffa agli Anziani: l'Escamotage del Finto Carabiniere. Un diciassettenne è stato sottoposto a misure cautelari di collocamento in una comunità educativa a Ragusa, accusato di aver raggirato un'anziana sfruttando la truffa del "finto carabiniere". L'indagine, coordinata dalla Procura minorile di Catania, ha portato all'arresto del giovane e si inserisce in un preoccupante aumento dei casi di criminalità predatoria ai danni delle persone più vulnerabili. L'episodio, emerso a febbraio 2026, risale a marzo 2025 e ha destato allarme nella comunità locale. L'Indagine e il Modus Operandi.