Ha rubato 200 euro dalla cassa di un negozio identificato il ladruncolo | è un 17enne
Ha rubato - era la fine dello scorso ottobre - 200 euro dalla cassa di un negozio di via Gela a Licata. Fino a qualche giorno fa, verosimilmente, ha pensato d'averla fatta franca. In realtà si è sbagliato perché è stato identificato dagli agenti del commissariato di polizia. E sembra quasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incastrato grazie al Dna. Ai domiciliari per furto: aveva rubato 60mila euro
"Mi hanno rubato 5mila euro e l'identità": così in Brianza si rubano dati e soldi con pochi click
Sorgenti, maxi furto in appartamento: rubato un chilo d'oro per un valore di oltre 50mila euro
Per due volte ha rubato nella stessa lavanderia. La titolare: «Danni per circa 12mila euro, è una situazione insostenibile» - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro. #lapresse #cronaca Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Preleva 1500 euro con un “bancomat” rubato ad una donna in un supermercato di Felino. Presa 50enne straniera - E’ stata immortalata dalle telecamere dei sistemi di video sorveglianza installati presso il supermercato e presso l’istituto di credito nel quale la 50enne ha effettuato i prelievi con la carta banco ... Da gazzettadiparma.it
“Sono del pool antitruffe”, così il falso poliziotto ha rubato 40mila euro di gioielli a una donna - Aveva telefonato alla vittima dicendole di essere un poliziotto, di lavorare nel pool antitruffe del Tribunale di Milano. Da milanotoday.it
«Paga e ti faccio riavere l’anello rubato». Minacce e riscatto di 200 euro, arrestato un 46enne - Questa la telefonata al proprietario del gioiello, vittima di un furto avvenuto a Luco dei Marsi. Secondo ilmessaggero.it