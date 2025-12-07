Ha rubato 200 euro dalla cassa di un negozio identificato il ladruncolo | è un 17enne

Ha rubato - era la fine dello scorso ottobre - 200 euro dalla cassa di un negozio di via Gela a Licata. Fino a qualche giorno fa, verosimilmente, ha pensato d'averla fatta franca. In realtà si è sbagliato perché è stato identificato dagli agenti del commissariato di polizia. E sembra quasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

