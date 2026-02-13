100mila like per il moonwalk sul ghiaccio | chi è Mark Callan star virale di Cortina

Mark Callan, tecnico scozzese di 61 anni, ha attirato l’attenzione sui social media dopo aver pubblicato un video in cui esegue il celebre moonwalk sul ghiaccio, portando a oltre 100.000 i like su Instagram. La sua performance, avvenuta durante le prove allo Stadio del Ghiaccio di Cortina, ha fatto il giro del web, sorprendendo molti spettatori. Callan, che lavora come preparatore della pista per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è fatto conoscere non per un risultato sportivo, ma per una danza inaspettata.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 il protagonista più inatteso non è un atleta, ma un tecnico. Mark Callan, 61 anni, scozzese di Glasgow, è diventato una star dei social media con oltre 100mila like su Instagram per un video che lo ritrae mentre prepara la pista di curling allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Il suo lavoro, svolto camminando all’indietro con zaino e spruzzatore, è stato montato dai social media manager delle pagine olimpiche sulle note di Michael Jackson, trasformando una procedura tecnica standard in un apparente moonwalk virale. Ma dietro la viralità si nasconde un ruolo di assoluta rilevanza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

«Senza, la superficie sarebbe completamente piatta e la 'stone' si incollerebbe». Mark Callan, scozzese, da anni si occupa di preparare il ghiaccio per il curling alle Olimpiadi, e nel suo lavoro c’è molto più di quel che sembra. In un video diventato virale, lo si v - facebook.com facebook

Durante le pause tra una partita e l’altra, entra in pista con zaino e spruzzatore, cammina all’indietro e distribuisce acqua sul ghiaccio #MilanoCortina2026 #MarkCallan #curling x.com