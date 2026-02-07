Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo compleanno sulla pista di ghiaccio di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice italiana ha vissuto un momento speciale durante i Giochi, un ricordo che porterà con sé per sempre. La scena è stata semplice, ma carica di emozione, con la passione che si vedeva negli occhi di chi vive questo sport.

Quella di Francesca Lollobrigida è una di quelle storie che si possono scrivere soltanto ai Giochi Olimpici. Vincere il primo oro azzurro nell’Olimpiade italiana, vincerlo nel giorno del tuo 35° compleanno con il figlio che ti guarda dalla tribuna è qualcosa che si può realizzare solo sotto il segno di Olimpia. Anche perché l’oro nei 3 mila metri con tanto di record olimpico è qualcosa che non si aspettava nessuno considerando che durante la stagione Francesca non era mai stata brillante, condizionata da un’iniezione virale che l’aveva portata ad un passo dal ritiro. Mai dire mai nelle giornate a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Francesca Lollobrigida e il compleanno d’oro sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026

