Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy rischio multe con le nuove regole | le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl

Anche Enjoy paga caro il prezzo della crisi del car sharing, che dopo la pandemia non sarebbe mai riuscito a tornare ai livelli di un tempo. Il servizio fra poche settimane è destinato a cambiare, stravolto rispetto al passato. Soprattutto per una delle sue principali caratteristiche, che lo aveva fatto apprezzare agli utenti della prima ora: le Fiat 500 rosse e le altre vetture della flottiglia non potranno più essere parcheggiate dove si vuole, comprese le strisce blu o la Ztl. Almeno senza pagare o senza beccarsi una multa. Come riferisce una nota di Eni, a partire dal 12 gennaio 2026 a Milano, Torino e Firenze, e dal 21 gennaio 2026 a Roma e Bologna, i veicoli avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate all’interno delle stazioni di servizio Enilive, aeroporti e stazioni ferroviarie. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Enjoy, dal 2026 addio al parcheggio libero: cosa cambia? sicurauto.it/news/attualita… #AttualitàeCuriosità #News #Carsharing #noleggio #Parcheggio Vai su X

Milano, un anno fa le auto sott'acqua al parcheggio di Romolo: «Abbiamo dovuto buttare la macchina dei nostri sogni ma da Atm nessun risarcimento» - facebook.com Vai su Facebook

Enjoy, dal 2026 addio al parcheggio libero: cosa cambia? - Enjoy, nel 2026 cambiano i noleggi a Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna: addio al parcheggio libero e stop a ZTL e strisce blu. Riporta sicurauto.it

Car sharing, Enjoy dice stop al noleggio libero. Niente più auto parcheggiate ovunque e accesso Ztl - Le novità dal 12 gennaio a Milano, Torino e Firenze e dal 21 gennaio a Roma e Bologna. Scrive repubblica.it

Enjoy stravolge il suo servizio: addio al flusso libero, non si potrà più noleggiare l'auto in strada - Dai primi giorni del 2026 cambieranno le regole del noleggio di Enjoy: le auto si troveranno solo negli Enjoy Point nelle 5 città principali. Segnala smartworld.it

Addio al free floating a Milano: nascono gli «Enjoy point», dove noleggiare e lasciare le auto. E si pagherà l'Area C - A partire dal 12 gennaio i veicoli del servizio Enjoy avranno come punto di riferimento esclusivamente gli Enjoy Point, aree dedicate all'interno delle stazioni di servizio Enilive e in vari aeroporti ... Scrive milano.corriere.it

Addio monopattini in sharing a Firenze: "Poca sicurezza e parcheggio selvaggio" - Firenze si unisce ad altre città europee bloccando i monopattini in sharing dal 2026 per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Come scrive auto.everyeye.it