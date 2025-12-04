Amministrazioni digitali Agrigento fuori dal gruppo delle città avanzate | ecco dove sta in classifica

Agrigento figura ancora tra le città con un livello di digitalizzazione definito ibrido secondo ICityRank, la ricerca annuale realizzata da FPA che monitora la trasformazione digitale dei comuni capoluogo. La città dei Templi si colloca al 100esimo posto nell’indice delle amministrazioni digitali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Amministrazioni digitali, Agrigento fuori dal gruppo delle città avanzate: ecco dove sta in classifica

