Zone 30 finisce il mese di monitoraggio dei nuovi limiti di velocità | dal 16 febbraio si fa sul serio

Da metà gennaio, il centro storico di Roma è diventato una grande zona 30. Il mese di monitoraggio dei nuovi limiti di velocità si conclude oggi, e i primi risultati mostrano che le auto continuano a circolare lentamente. La sperimentazione, partita come prova, ora si avvicina a una fase più stabile. I residenti e i commercianti si sono già abituati ai cambiamenti, anche se alcuni automobilisti trovano ancora difficile rispettare i limiti. La città si prepara a decidere se mantenere questa misura a lungo termine.

La polizia locale ha effettuato interventi di sensibilizzazione per spiegare agli automobilisti le nuove regole del centro di Roma Era una fase "sperimentale" ma il codice della strada non conosce pausa. Il centro storico di Roma è diventato un'enorme zona 30 dallo scorso 15 gennaio. I nuovi limiti di velocità servono, nell'idea dell'amministrazione capitolina, a ridurre gli incidenti e la pericolosità dei sinistri. L'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, aveva annunciato che il primo mese sarebbe stato "di assestamento e monitoraggio" per valutare gli impatti sul traffico e la sicurezza.

