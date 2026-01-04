Il centro di Roma a 30 all' ora dal 15 gennaio in vigore i nuovi limiti di velocità
Dal 15 gennaio 2026, nel centro di Roma entreranno in vigore i nuovi limiti di velocità di 30 km/h, dopo una decisione anticipata rispetto alla data inizialmente prevista. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nell’area centrale della città, riducendo il rischio di incidenti e favorendo un ambiente più tranquillo. La modifica interessa l’intera zona centrale, adottando un approccio più sostenibile alla mobilità urbana.
L’idea, inizialmente, era quella di partire con i nuovi limiti alla fine del mese. Invece, il centro di Roma diventerà, dal 15 gennaio 2026, una grande “zona 30”.Il centro di Roma rallentaAd annunciare la data d’avvio delle nuove regole all’interno della ztl è stato l’assessore alla Mobilità di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
