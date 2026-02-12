Zoe Trinchero uccisa da un altro narcisista patologico?

Zoe Trinchero è stata uccisa da Alex Manna, un uomo descritto come narcisista patologico. La vittima, ancora ragazza, ha perso la vita in una vicenda che sembra avere radici in un rifiuto, vissuto come umiliazione dall’aggressore. Quando il senso di egoismo prende il sopravvento, la frustrazione può trasformarsi in violenza. Ora la polizia indaga per capire come siano andate davvero le cose e se ci siano state altre persone coinvolte.

Zoe Trinchero è stata uccisa da Alex Manna, l'ennesimo narcisista. Quando il rifiuto viene vissuto come un'umiliazione, quando l'ego è più importante della libertà dell'altro, la frustrazione diventa rabbia e la rabbia cerca un colpevole. In personalità come quella di Alex Manna, con tratti narcisistici e scarsa regolazione degli impulsi, il 'no' non è una risposta ma un affronto da punire

Zoe Trinchero, ragazza di 17 anni, è stata trovata morta a Nizza Monferrato, nell’Astigiano.

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta nel fiume di Nizza Monferrato.

Sabato a Nizza Monferrato i funerali di Zoe TrincheroSono stati fissati i funerali di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni, uccisa venerdì sera a Nizza Monferrato e per il cui omicidio è in carcere ad Alessandria Alex Manna, 20 anni. Venerdì 13 febbraio ... gazzettadasti.it

Zoe Trinchero e Matilde Baldi, amiche dal destino tragico: la 17enne uccisa e la ragazza investita da una Porsche erano cresciute insiemeUn cortile, tante corse e quelle risate che riempivano le strade di un paese oggi diventato muto. A Montegrosso d'Asti il destino sembra essersi accanito contro la giovinezza. Prima ... ilmattino.it

I funerali di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita nel Rio Nizza, si terranno sabato 14 febbraio alle 10 nella chiesa di Sant'Ippolito, in piazza XX Settembre. Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha proclamato il lutto cittadino per perme - facebook.com facebook

Sabato i funerali di Zoe Trinchero. Le esequie nella chiesa di Sant'Ippolito a Nizza Monferrato #ANSA x.com