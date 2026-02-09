zoe trinchero 17 anni uccisa da un amico dopo un rifiuto

Zoe Trinchero, ragazza di 17 anni, è stata trovata morta a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. La giovane è stata uccisa da un amico dopo un rifiuto. La notizia ha sconvolto il paese, ancora sotto shock per quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e per trovare il responsabile.

Zoe Trinchero aveva diciassette anni ed è stata uccisa nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Il suo corpo è stato ritrovato nel rio Nizza, in un tratto del corso d’acqua vicino a un distributore di benzina lungo la strada che conduce verso Incisa. A trovarla sono stati alcuni amici che, non vedendola rientrare, avevano iniziato a cercarla. La giovane lavorava da circa un mese nel bar della stazione della città. Dopo aver terminato il turno di lavoro, aveva trascorso la serata con un gruppo di amici, per poi allontanarsi insieme a un ragazzo che conosceva, Alex Manna, 19 anni, che ha confessato di averla colpita con un pugno, ma di non avere avuto l’intenzione di ucciderla, versione sconfessata proprio dalle ferite presenti sulla vittima. 🔗 Leggi su Dilei.it

Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perchéI dettagli terribili dell'omicidio dalla confessione del 20enne: L'ho lasciata cadere nel fiume, Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe ... rainews.it

L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoSi chiama Alex Manna, ha 20 anni. La ragazza è stata assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Sarà l'autopsia a chiarire se il 118 avrebbe potuto salvarla ... rainews.it

L’ennesimo femminicidio. Zoe Trinchero, 17 anni: uccisa dopo un rifiuto, punita per essere libera. Non è un “dramma”. Non è “gelosia”. Non è un “raptus”. È violenza maschile contro le donne: la pretesa di avere diritto, di punire l’autodeterminazione femminile, facebook

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna. Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe. di Raffaella Coppola x.com