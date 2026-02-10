La procura di Asti ha formalizzato l’accusa contro Alex Manna, ritenuto responsabile della morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra venerdì e sabato. L’uomo viene accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Le indagini puntano a chiarire le dinamiche di un episodio che ha sconvolto l’intera comunità locale.

Per la morte di Zoe Trinchero, 17 anni, la notte tra venerdì e sabato nell'Astigiano, l'imputazione è di omicidio aggravato dai futili motivi. Di questo è accusato Alex Manna, 20 anni, che nel carcere di Alessandria, dove è stato portato, non ha risposto al gip, Aldo Tirone. Il giudice al termine dell'udienza di convalida del fermo si è riservato di decidere. Per la famiglia di Zoe Trinchero è in atto una raccolta fondi per sostenere le spese legali, presentata così: "La comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia.

© Tgcom24.mediaset.it - Zoe Trinchero, Alex Manna accusato di omicidio aggravato dai futili motivi

Alex Manna, accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, non si presenta davanti al giudice.

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, si trova in carcere ad Alessandria dopo aver confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la 17enne di Nizza Monferrato.

