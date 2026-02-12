Sbloccati 888 milioni per la Zes Unica Ferrante Mit | Il Sud ora è la locomotiva d’Italia

Il Governo ha sbloccato 888 milioni di euro per la Zes Unica, la Zona economica speciale del Sud. Ferrante del Ministero delle Imprese dice che ora il Mezzogiorno può diventare la vera locomotiva d’Italia, puntando soprattutto sugli investimenti nelle infrastrutture. La decisione arriva dopo mesi di attese e segnala una svolta concreta per le regioni meridionali.

Il Mit vara il piano di investimenti Pnrr per connettere le aree economiche speciali. Alla Campania la fetta più grande: 385 milioni per porti, aeroporto di Salerno e Metropoltana

Approfondimenti su Zes Unica

Il Sud Italia continua a crescere più velocemente rispetto al resto del Paese, grazie alle Zes e ai fondi del Pnrr.

Il governo rafforza la ZES unica in Sicilia, con un investimento di 10 milioni di euro destinati alle imprese che investono nell’isola.

Ultime notizie su Zes Unica

Bardi alla Cabina di regia sulla Zes unica Il Presidente ha portato all’attenzione del Governo le istanze del territorio lucano. "Il nostro sistema produttivo è dinamico" ha detto, evidenziando, però, il persistente deficit infrastrutturale e il differenziale negativo nell - facebook.com facebook

ZES Unica 2026, aliquote fino al 70% e prossime scadenze per il credito d’imposta • ZES Unica 2026, via alle domande dal 31 marzo con budget da 2,3 miliardi: ecco le aliquote maggiorate fino al 70% per Taranto e Sulcis e i nuovi obblighi di certificazio… x.com