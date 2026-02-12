Sbloccati 888 milioni per la Zes Unica Ferrante Mit | Il Sud ora è la locomotiva d’Italia

Il Governo ha sbloccato 888 milioni di euro per la Zes Unica, la Zona economica speciale del Sud. Ferrante del Ministero delle Imprese dice che ora il Mezzogiorno può diventare la vera locomotiva d’Italia, puntando soprattutto sugli investimenti nelle infrastrutture. La decisione arriva dopo mesi di attese e segnala una svolta concreta per le regioni meridionali.

