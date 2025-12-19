Schifani | Rafforziamo la Zes unica 10 milioni per le imprese che investono in Sicilia
Il governo rafforza la ZES unica in Sicilia, con un investimento di 10 milioni di euro destinati alle imprese che investono nell’isola. La legge di stabilità introduce nuove misure di semplificazione amministrativa, puntando a stimolare lo sviluppo economico e attrarre investimenti. Un passo importante per sostenere le imprese siciliane e valorizzare il potenziale del territorio.
«Con il via libera all’articolo 4 della legge di stabilità, la Regione Siciliana rafforza la Zes unica, introducendo ulteriori strumenti di semplificazione amministrativa e incrementando di 10 milioni di euro le risorse destinate al credito d’imposta per le imprese che realizzano investimenti nel territorio regionale. La norma esce migliorata dal confronto con le forze politiche e va incontro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Zes Unica, Schifani: Pronti a intervenire se necessario.
