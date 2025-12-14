Ucraina Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino | Pronto a rinunciare all'adesione alla Nato
Il presidente ucraino Zelensky si reca a Berlino per incontrare negoziatori statunitensi e leader europei, in un vertice volto a favorire le trattative di pace. Durante l'incontro, Zelensky ha dichiarato di essere pronto a rinunciare all'adesione alla NATO, segnando un passo importante nelle discussioni sul futuro del conflitto in Ucraina.
Il presidente ucraino è arrivato a Berlino per incontrare i negoziatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, e i leader europei nel vertice che dovrebbe sbloccare le trattative per la pace. Secondo quanto riportato dal Ft, Kiev sarebbe disposta a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato se in cambio riceverà delle garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue. Fanpage.it
Ucraina, Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino: “Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato” - Il presidente ucraino è arrivato a Berlino per incontrare i negoziatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, e i leader europei nel vertice che dovrebbe ... fanpage.it
Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto fanno tandem - Si parla del Dombass che "Putin non ha conquistato sul campo" e delle "robuste garanzie" da garantire a Kyiv per la difficile mediazione con Trump. ilfoglio.it
Tg2. . Domani a #Berlino il vertice sul #pianodipace per l'#Ucraina: #Zelensky, #Witkoff e i principali leader dell'Unione cercano un'intesa con #Mosca che dice: "No alle proposte dell'Europa" Al #Tg2Rai ore 13,00 #14dicembre - facebook.com facebook
UCRAINA | Zelensky ha confermato gli incontri con i rappresentanti del presidente Trump per giungere alla fine della guerra. "Ci stiamo preparando per gli incontri con la parte statunitense e i nostri amici europei. Berlino ospiterà molti eventi". #ANSA x.com