Ucraina Zelensky incontra i negoziatori Usa e Ue a Berlino | Pronto a rinunciare all'adesione alla Nato

Il presidente ucraino Zelensky si reca a Berlino per incontrare negoziatori statunitensi e leader europei, in un vertice volto a favorire le trattative di pace. Durante l'incontro, Zelensky ha dichiarato di essere pronto a rinunciare all'adesione alla NATO, segnando un passo importante nelle discussioni sul futuro del conflitto in Ucraina.

Il presidente ucraino è arrivato a Berlino per incontrare i negoziatori Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, e i leader europei nel vertice che dovrebbe sbloccare le trattative per la pace. Secondo quanto riportato dal Ft, Kiev sarebbe disposta a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato se in cambio riceverà delle garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue. Fanpage.it

